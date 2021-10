Italia: Fostul ministru al economiei Roberto Gualtieri, ales primar al Romei Locuitorii capitalei italiene Roma l-au ales ca primar pe fostul ministru al economiei Roberto Gualtieri, candidat al Partidului Democrat, care a câstigat în fata rivalului sau de dreapta acuzat de antisemitism, potrivit exit-poll-urilor publicate luni, la închiderea birourilor de vot, relateaza AFP și Agerpres.



În al doilea tur de scrutin, Roberto Gualtieri a obtinut între 59 si 63% din voturi, fata de doar între 37 si 41% Enrico Michetti, potrivit unui sondaj al institutului Opinio pentru grupul audiovizual public RAI.



Gualtieri, în vârsta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

