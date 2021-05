Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta din Republica Moldova, Natalia Gordienko, a cintat in marea finala de la concursul Eurovision 2021. Artista a imbracat o rochie stralucitoare din cristale și o pereche de pantofi infrumusețate cu 9000 de pietre. Reamintim ca melodia ”Sugar” a fost compusa de Filip Kirkorov alaturi de o…

- Portalul de știri Noi.md te invita sa urmarești LIVE marea finala a concursului Eurovision 2021. Astazi pe scena de la Rotterdam va ieși și reprezentanta Republicii Moldova. Natalia Gordienko va evolua sub numarul 14 cu melodia ”Sugar”. Hai Moldova!

- Artista din Republica Moldova, Natalia Gordienko, care ne reprezinta in acest an țara la concursul Eurovision 2021 a reușit sa treaca in marea finala. Cu puțin timp in urma a avut loc și tragerea la sorți iar interpreta va ieși sub numarul 14 pe scena de la Rotterdam in data de 22 mai. ”Sintem in finala!…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon a felicitat Republica Moldova și pe Natalia Gordienko pentru calificarea in finala concursului internațional Eurovision 2021. „Acest lucru demonstreaza inca o data ca in Moldova avem oameni talentați. Felicitari tuturor, felicitari și mult succes in continuare Natalia…

- Natalia Gordienco, care reprezinta in acest an Republica Moldova la concursul international de muzica Eurovision, cu piesa „Sugar”, s-a calificat in finala. Aceasta va avea loc sambata, 22 mai, la Rotterdam, Olanda, transmite IPN.

- In cadrul unei conferințe de presa care a avut loc dupa ce de-a doua semifinala a concursului Eurovision, reprezentanta Moldovei, Natalia Gordienko, a declarat ca a reușit sa doboare un record. Aceasta susține ca ultima nota din piesa a durat 17 secunde, fiind cea mai lunga din istoria concursului.…

- Artista din Republica Moldova, Natalia Gordienko, și-a propus sa ajunga in cartea recordurilor Guinness. Interpreta care in aceste zile se afla in febra pregatirilor pentru Eurovision, vreau sa ajunga nu doar in inimile celor care iubesc acest concurs, dar și sa inregistreze un nou record Guinness.…

- Ieri artista din Republica Moldova, Natalia Gordienko și-a prezentat cu mare fast la Moscova clipul video pentru melodia ”Sugar” cu care ne va reprezenta țara anul acesta la cel mai mare concurs european de muzica ”Eurovision”. Artista și-a ținut in suspans invitații pina aproape de miezul noții, iar…