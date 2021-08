Italia, tara care detine in prezent presedintia G20, vrea sa organizeze un "summit ad hoc", in cadrul acestui forum, privind criza din Afganistan, a anuntat marti ministrul italian de externe Luigi Di Maio, relateaza AFP. "Lucram la ipoteza unui summit ad-hoc pentru a promova o dezbatere aprofundata asupra Afganistanului", a declarat Di Maio in timpul unei audieri in Parlament, in timp ce marti are loc o reuniune pe aceeasi tema a G7, un forum din care nu fac parte China si Rusia, insa al carui rol este crucial. "Va trebui sa gasim aliante si sa implicam toti actorii, in special cei din regiune…