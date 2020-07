Stiri pe aceeasi tema

- Doi militari sirieni au fost ucisi in atacuri aeriene, in provincia Suwayda, in sudul Siriei, atribuite Israelului, potrivit agentiei oficiale siriene de presa Sana, relateaza AFP, potrivit news.ro.Una dintre pozitiile armatei siriene a fost vizata cu ”rachete ostile in apropiere de orasul Salkhad,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat ministerelor Apararii si de Externe sa angajeze convorbiri cu Damascul pentru ca Moscova sa obtina facilitati si acces maritim suplimentar in Siria, a informat agentia de presa Interfax, citand un ordin prezidential postat vineri pe site-ul oficial al Kremlinului…

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat duminica ca Statele Unite vor fi "expulzate" din Irak si Siria, tari in care prezenta Iranului este semnificativa, informeaza AFP. Iranul si Statele Unite, care au o relatie extrem de tensionata, nu inceteaza sa se ameninte si sa se acuze…

- “La patru ani și jumatate dupa inceputul operațiunii militare rusești in Siria , Vladimir Putin incepe sa considere ca a trecut prea mult timp. Un articol publicat luna trecuta de un fost ambasador rus la Damasc scoate la lumina fisurile aparute de-a lungul timpului intre Moscova și Damasc. Semnat de…

- De teama coronavirusului, guvernul din Siria a decis inchiderea frontierelor, interzicerea mișcarii intre regiunile țarii, inchiderea școlilor și a restaurantelor. Mai mulți medici și experți in sanatate avertizau in urma cu aproape o luna ca Siria ar putea fi lovita de un „tsunami al coronavirusului”…

- Doua avioane si un elicopter al Fortelor aeriene siriene au lansat bombe continand gaz sarin si clor asupra unei localitati din nordul Siriei in 2017, ”afectand” 100 de persoane, acuza Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), relateaza AFP, potrivit news.ro.Pentru prima oara,…