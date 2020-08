Italia ar putea introduce noi măsuri pe aeroporturi Autoritațile intenționeaza sa introduca teste rapide de depistare a coronavirusului in aeroporturi, iar romanii și bulgarii care sosesc in țara ar putea intra in carantina peste 14 zile. Testele rapide, cu un raspuns in 20 de minute se efectueaza deja de doua saptamani in Autogara Tiburtina din Roma, in special calatorilor care vin cu autocare […] The post Italia ar putea introduce noi masuri pe... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile impun, de astazi, noi masuri de protejare a populatiei si de limitare a raspandirii noului coronavirus. In mai multe judete masca devine obligatorie si in aer liber, doua localitati ar urma sa intre in carantina si au fost descoperite noi focare. Inceputul lunii august vine cu obligativitatea…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile italiene au anuntat prelungirea cu pana la zece zile a masurilor privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Italiene pentru persoanele care vin din Romania, masuri valabile initial pana la data de 31 iulie a.c. Astfel, MAE reaminteste…

- Autoritațile dintr-un stat vizitat anual de mii de romani introduc din nou obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile inchise in contextul in care numarul cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 continua sa creasca. „Nu exista niciun motiv sa intram in panica, dar nu trebuie sa lasam garda…

- Ministerul Sanatatii italian colaboreaza cu spitalul de boli infectioase Spallanzani, din Roma, pentru elaborarea unui protocol prin care cetatenii care ajung in Italia din zone de risc sa fie verificati cu teste rapide, care ar putea oferi rezultatul in 15-20 de minute, spre deosebire de cele de…

- Autoritatile din regiunea Campania din sudul Italiei au decis sa aplice amenzi de pana la 1.000 de euro persoanelor care nu poarta masti in spatiile publice inchise, scrie HuffPost, conform Mediafax. Pentru a-i face pe cetateni sa respecte masurile de protectie si a-i disciplina, presedintele regiunii…

- Autoritațile franceze vor introduce in mod sistematic teste pentru detectarea infecției cu COVID-19 pe aeroporturi, saptamana viitoare, pentru toate persoanele care vin din zonele roșii, a...

- Ploile torentiale din ultima perioada au afectat, conform datelor centralizate, cinci unitati administrativ-teritoriale (Borsa, Barsana, Leordina, Bistra și Petrova) Torenții și scurgerile de pe versanti, formate dupa precipitatiile torentiale au condus la cresterea debitelor si nivelurilor unor vai…

- Compania TAROM introduce marti zboruri din Bucuresti spre Roma, Milano si retur, potrivit unui anunt postat pe pagina sa de Facebook. „La solicitarea dumneavoastra, am introdus urmatoarele zboruri spre si dinspre Italia cu data de calatorie 26 mai 2020: Bucuresti – Roma – Bucuresti, tarif 208 euro,…