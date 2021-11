Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru concurenta din Italia a amendat companiile americane Amazon.com si Apple Inc cu peste 200 de milioane de euro pentru practici anticoncurentiale in vanzarea de produse Apple si Beats. Autoritatea pentru concurenta din Italia a precizat ca, in conformitate cu prevederile unui contract…

- Noul model de la Ferrari, Daytona SP3, pune capat indelungatei așteptari la care au fost supuși fanii mașinilor din seria Icona, dar s-ar putea sa nu fie bine primit de cei care incearca sa limiteze emisiile de carbon, noteaza Reuters. Cu un motor aspirat cu 12 cilindri (V12) de 840 de cai putere, montat…

- Italia a pus deoparte inca 100 de milioane de euro pentru a acorda subventii cetatenilor care vor sa achizitioneze anul acesta vehicule mai putin poluante, a anuntat vineri ministrul Industriei, Giancarlo Giorgetti, transmite Reuters. Fondurile vor fi in principal alocate pentru achizitionarea…

- Italia a atins tinta de vaccinare anti-COVID-19 cu schema completa a 80% din populatia cu varsta peste 12 ani, potrivit datelor oficiale prezentate duminica, informeaza Reuters. Astfel, un numar de 43.229.551 persoane cu varsta peste 12 ani, dintr-o populatie totala de aproximativ 60 de milioane, erau…

- Grupul sud-coreean Samsung a fost amendat cu 40 de milioane de euro (46,9 milioane de dolari) pentru fixarea preturilor in Olanda, a anuntat miercuri Autoritatea de reglementare a concurentei (ACM), transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Grupul sud-coreean este acuzat ca ani de zile a majorat in Olanda…

