- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a afirmat ca miercuri vor aparea in Monitorul Oficial criteriile pentru tratamentul cu anticorpi monoclonali, folosit in cazurile mai putin severe de COVID-19. O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a adus marti seara de la Milano…

- Șase pacienți infectați cu SARS-CoV-2 au fost transportați, marți seara, cu o aeronava a Forțelor Aeriene Romane, de la București la Targu Mureș. Aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat de la Baza 90 Transport Aerian in jurul orei 21.00. Cei șase…

- Romania a oferit Egiptului peste 500.000 de doze de vaccin anti-COVID-19. Dozele au fost transportate cu o aeronava militara a Fortelor Aeriene Romane. „Guvernul Romaniei a decis acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, a 525.000 doze de vaccin AstraZeneca, aflate in rezerva Ministerului Sanatații.…