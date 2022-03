Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat miercuri ca unele formulari pentru acorduri cu Ucraina sunt aproape de a fi convenite, in timp ce negociatorul Vladimir Medinsky spune ca Rusia vrea sa ajunga ”la pace cat mai curand”. Serghei Lavrov a afirmat miercuri ca un acord cu Ucraina este aproape…

- Președintele american Joe Biden a declarat ca invazia Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin nu va avea ca rezultat o victorie a Rusiei. „Știm deja ca razboiul declanșat de Putin impotriva Ucrainei nu va fi reușita”, a spus el. Declarațiile lui Biden au venit dupa ce a anunțat ca Statele…

- Statele Unite vor interzice importurile de alcool si fructe de mare - precum vodca si caviar - din Rusia, a declarat un oficial de la Casa Alba pentru CNN. In declaratii facute vineri la Casa Alba, presedintele american Joe Biden a facut apel la revocarea statutului de „natiunea cea mai favorizata"…

- Pe lista sancțiunilor la adresa Rusiei, dupa atacarea Ucrainei, se numara și o posibila deconectare de la sistemul global de plati interbancare SWIFT, decizie care ar putea sa fie luata in cateva zile. Inițial s-a vorbit de doua țari care se opuneau – Franța și Germania, cel mai mare importator de gaze…

- Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a cerut vineri, 25 februarie, intr-o postare pe Twitter, decuplarea Rusiei de la sistemul global de plați interbancare SWIFT. „Europa inseamna libertate și democrație. Aceasta este puterea noastra. Trebuie sa aparam Ucraina – valorile noastre – chiar…

- „Oprirea SWIFT ar avea efecte masive si asupra transferurilor de plati in Germania si pentru firmele germane”, a explicat vineri, 25 februarie, purtatorul de cuvant al Guvernului de la Berlin, Steffen Hebestreit.Guvernul german si-a argumentat refuzul de a exclude Rusia din sistemul interbancar de comunicatii…

- Președintele american Joe Biden a declarat, luni, ca exista o „unanimitate totala” cu liderii europeni in ceea ce privește concentarea de trupe rusești la granița cu Ucraina, informeaza BBC. Președintele Biden a susținut luni o videoconferința cu aliații europeni, in condițiile in care puterile occidentale…

- Gazprom considera ca fiind imprudenta revanzarea de catre Germania a gazelor rusesti Poloniei, intr-un moment de crestere a preturilor, dezmintind acuzatiile ca Moscova limiteaza in mod voluntar livrarile spre Europa, transmit AFP si Reuters. “Exista o inversare a fluxului de gaze catre Polonia si,…