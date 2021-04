Italia a intrat de urgență în carantină în timpul Paștelui catolic Italia a intrat in carantina timp de trei zile pentru a preveni o eventuala creștere a cazurilor de infectari cu noul coronavirus. Toate regiunile din țara se afla acum in „zona roșie”, intrucat Italia se lupta acum cu un al treilea val de Covid-19, cu aproximativ 20.000 de noi cazuri de infectari pe zi, transmite BBC.com . Circulația fara un motiv intemeiat este interzisa, insa locuitorilor catolici li se permite sa se bucure fiecare de masa de Paște, acasa, cu inca alte doua persoane. Pentru al doilea an consecutiv, Papa Francisc va transmite mesajul de Paște in piața Sf. Petru, fara public.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

