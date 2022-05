Stiri pe aceeasi tema

- Super-iahtul, cu o lungime de 140 de metri, are șase etaje și intrece cu mult orice ambarcațiune din portul Marina di Carrara. Vasul ar valora peste 700 de milioane de dolari și de mai multe luni planeaza misterul in legatura cu proprietarul sau.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, dispune de „spatiul politic” pentru a pune capat invaziei sale din Ucraina, in parte datorita cenzurii instaurate in Rusia, a declarat premierul britanic, Boris Johnson. „Tinand cont de sprijinul masiv al Rusiei pentru ceea ce face, aparenta indiferenta a media ruse…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat ca dialogul sau cu președintele rus, Vladimir Putin, a incetat dupa ce au fost descoperite crime in masa in Ucraina. ”De la masacrele pe care le-am descoperit in Bucea și in alte orașe, razboiul a luat o alta intorsatura, așa ca nu am mai vorbit direct…

- Un super-iaht, lung de 140 de metri și cu șase etaje, mult mai mare decat orice ambarcațiune din șantierul naval din Marina di Carrara, din Toscana, Italia, este subiect de speculații de cateva luni, oamenii intrebandu-se cine este de fapt proprietarul, evident, un om extrem de bogat.

- Autoritatile italiene au confiscat, vineri, mega-iahtul oligarhului rus Andrei Melnicenko, potrivit unui comunicat al politiei financiare a Italiei, citata de CNN. Iahtul – numit SY A – valoreaza aproximativ 530 de milioane de euro (578 de milioane de dolari) si se afla in portul Trieste. Este unul…

- Ucraina este lovita de un al doilea val de atacuri cu racheta, a declarat joi la pranz un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Autoritatile de la Kiev spun ca primul val, lansat la scurt timp dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a ordonat joi dimineata o operatiune…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna recunoașterea, de catre Rusia, a republicilor separatiste Donețk și Lugansk. El a transmis un mesaj pe o rețea de socializare, imediat dupa anunțul lui Vladimir Putin. „Romania condamna recunosterea de catre Rusia a regiunilor Donetsk si Lugansk ca independente.…

- Presedintii rus Vladimir Putin si american Joe Biden au acceptat luni sa se intalneasca in cadrul unui summit propus de catre omologul lor francez Emmanuel Macron, cu conditia ca Rusia sa nu invadeze pana atunci Ucraina, relateaza AFP. Casa Alba a confirmat ulterior ca președintele Joe Biden a fost…