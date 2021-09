Italia: 500 de lucrări contrafăcute după opere de Francis Bacon, confiscate de poliţie Reprezentanti ai fortelor de ordine din Italia au anuntat vineri punerea sub sechestru a 500 de lucrari considerate contrafacute dupa opere ale pictorului britanic Francis Bacon, precum si a altor bunuri, inclusiv sume de bani, cu o valoare totala de 3 milioane de euro, informeaza AFP.



Cinci persoane au fost puse sub acuzare in aceasta ancheta care vizeaza "autentificarea si punerea in circulatie a unor opere de arta falsificate" si "frauda si spalare de bani", potrivit unui comunicat oficial.



Principalul suspect dintre aceste cinci persoane este un colectionar din Bologna… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, vorbeste, luni seara, despre ”un fenomen” – persoane care prezinta la granita certificate false de vaccinare sau trecere prin boala. Arafat a precizat ca pe numele multor persoane a fost intocmit dosar penal pentru fals si uz de fals.”Noi…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza doua perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infracțiunilor de fals informatic și inșelaciune. Citește și EXCLUSIV: Escrocherie de proporții in…

- Intr-un caz similar familiei Bodnariu, Petru și Camelia Furdui au ramas fara cei 7 copii, care le-au fost luați de Protecția Copilului din Germania și dați spre plasament, separat, in trei grupuri, catre trei familii diferite. In perioada 6-9 iulie, alaturi de colegul senator Titus Corlațean, m-am deplasat…

- In clasamentul realizat pe baza scaderii numerice a populației, Italia se afla pe primul loc, cu un minus de 384.000 de persoane (adica 0,6% din populație), urmata de Romania, cu o reducere a populației cu 143.000 (adica 0,7%) și Polonia, cu un minus de 118.000 de persoane (0,3%). La nivel continental,…

- Sorin Strutinsky s a predat in data de 16 februarie 2021 la sediul Squadrei Mobile din Chestura de Politie din Bologna si a fost plasat din data de 23 martie 2021 sub arest la domiciliu in Italia, in asteptarea solutionarii cererii de extradare.Dosarul in care omul de afaceri Sorin Strutinsky, aflat…

- Un atac cu explozibili și impușcaturi a avut loc luni, pe Autostrada A1 care leaga Modena de Bologna, in Italia. Hoții au vrut sa jefuiasca o mașina blindata de transport valori, scrie La Stampa, citeaza digi24.ro.

- In perioada 07 iunie – 13 iunie, polițiștii au reținut 62 de persoane dintre care 34 de persoane au fost reținute pentru savirșirea diferitor genuri de infracțiuni și se eschivau de a se prezenta la organul de urmarire penala iar 28 persoane ca debitori de stat. Ofițerii secției investigare infracțiuni,…