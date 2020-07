Stiri pe aceeasi tema

- Un senator italian, Gianluigi Paragone, fost jurnalist de televiziune, a lansat joi Italexit, un partid suveranist care are obiectivul sa scoata tara din Uniunea Europeana (UE) dupa modelul Brexitului britanic, relateaza AFP. Senatorul a fost membru al Miscarii Cinci Stele (M5S, antisistem).Vezi…

- Un senator italian a lansat joi partidul suveranist Italexit, care isi propune sa scoata tara sa din UE dupa modelul Brexit-ului britanic, potrivit France Presse.Gianluigi Paragone, fost membru al Miscarii 5 Stele (M5S, antisistem) si fost jurnalist de televiziune, a ales sa-si prezinte formatiunea…

- Senatorul italian Gianluigi Paragone, fost membru al Miscarii 5 Stele si fost jurnalist de televiziune, și-a lansat joi partidul Italexit, care propune scoaterea țarii din UE, dupa modelul Brexit.

- Gianluigi Paragone a ales sa-si prezinte formatiunea la doua zile dupa o intalnire, la Londra, cu liderul Partidului Brexitului Nigel Farage, care a jucat un rol hotarator in decizia Marii Britanii de a parasi UE. Acest anunt intervine in urma acordului european in lupta impotriva pandemiei covid-19…

- Un senator italian a lansat joi partidul suveranist Italexit, care isi propune sa scoata tara sa din UE dupa modelul Brexit-ului britanic, potrivit France Presse. Gianluigi Paragone, fost membru al Miscarii 5 Stele (M5S, antisistem) si fost jurnalist de televiziune, a ales sa-si prezinte formatiunea…

- Un cunoscut senator italian va lansa o mișcare politica menita sa scoata Italia din Uniunea Europeana, sperând sa profite de sentimentele anti-Bruxelles pe masura ce țara se zbate sa își relanseze economia afectata de pandemie, relateaza Reuters.Gianluigi Paragone, un fost prezentator…

- Marea Britanie va prezenta in scurt timp noul sistem de imigratie post-Brexit pe baza de puncte, prin care sa 'ia inapoi controlul frontierelor si sa elibereze intregul potential al tarii', a scris ministrul de interne Priti Patel, in editia de duminica a tabloidului The Sun, transmite dpa, potrivit…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, efectueaza o vizita la Londra, pentru o intrevedere cu premierul britanic, Boris Johnson, pe tema crizei coronavirusului si a viitoarelor relatii post-Brexit dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, informeaza agentia de presa Reuters, anunța MEDIAFAX."Presedintele…