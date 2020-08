ISUBIF: Incendiu de vegetaţie la Periş; a fost emis mesaj RO-ALERT Zece autospeciale de stingere intervin, luni dimineata, la un incendiu de vegetatie in Peris, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov.



A fost transmis si mesaj prin RO-ALERT pentru sectorul 1, Peris, Snagov, Corbeanca, Buftea si Otopeni: "Incendiu de vegetatie uscata si alte materiale combustibile, zona Peris, degajari mari de fum/ miros intepator. Ocoliti zona. Accesati canalele media si aplicatiile din mediul online ale DSU si IGSU pentru mai multe informatii si actualizari despre eveniment".



Conform ISUBIF, incendiul se manifesta pe aproximativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit langa București, la Periș. Ard circa 10 hectare, la batalurile unei foste ferme de porci. Autoritatile au avertizat locuitorii din zona printr-un mesaj RO-ALERT, transmite TVR.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov anunta ca ard aproximativ 10…

- Pompierii au continuat si pe parcursul noptii de joi spre vineri interventia la incendiul de vegetatie uscata care a izbucnit in zona Ghencea, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. "La fata locului au actionat trei autospeciale de stingere, care sunt in…

- Un mesaj RO-ALERT a fost emis, joi, pentru a avertiza populatia din Sectoarele 5 si 6 ale Capitalei, precum si comuna Bragadiru in legatura cu un incendiu de vegetatie uscata care a izbucnit in zona Ghencea, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov (ISUBIF). …

- Un incendiu de vegetatie uscata a izbucnit joi in zona Ghencea, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. Autoritatile au emis un mesaj de urgenta prin RO-ALERT pentru locuitorii din cartierelel Drumul Taberei si Ghencea.

- Un incendiu de vegetație a pornit, joi dupa-amiaza, in Capitala. Opt autospeciale de stingere acționeaza la fața locului, insa operațiunea pompierilor este inregunata de vant, transmite Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov (ISUBIF), potrivit Mediafax.

- Populatia a fost avertizata printr-un mesaj RO-ALERT cu privire la incendiul produs joi seara in localitatea Bragadiru, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. Un incendiu puternic s-a produs joi seara la doua hale din Bragadiru, in apropiere de Soseaua de…

- COD PORTOCALIU Valabil de la : 21-06-2020 ora 17:00 pana la : 21-06-2020 ora 18:00In zona : Județul Ilfov: Buftea, Otopeni, Periș, Gruiu, Balotești, Afumați, Moara Vlasiei, Snagov, Ciolpani, Ștefaneștii de Jos, Tunari, Nuci, Corbeanca, Gradiștea, Petrachioaia, Dascalu;Se…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov precizeaza ca, miercuri dimineata, de la ora 6,00 si pana in prezent, a fost solicitat sa intervina in 11 situatii - cinci in Bucuresti si sase in Ilfov - pentru extragerea apei acumulate in subsolul locuintelor sau pe carosabil. "O situatie…