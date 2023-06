ISU Mureș, campioană națională la minifotbal! "Cupa ASPR" 2023 la minifotbal, competiție organizata de Asociația Sportiva a Pompierilor din Romania, a ajuns la final. Dupa trei zile de fotbal de calitate, evenimentul sportiv organizat in acest an la Botoșani s-a incheiat cu succesul echipei Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș care a invins in finala, cu scorul de 2-0, formația ISU Botoșani. Totodata... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

