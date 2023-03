ISU Maramureș: BILANȚ SĂPTĂMÂNA PROTECȚIEI CIVILE ”Saptamana Protecției Civile”, care a marcat 90 de ani de la inființarea Protecției Civile din Romania, a debutat sambata 25 februarie, personalul ISU Maramureș desfașurand o serie de activitați in acest sens. Acțiunile desfașurate au fost destinate tuturor locuitorilor județului Mramureș și au avut ca scop dezvoltarea unui comportament preventiv in diverse situații de urgența. Printre activitațile desfașurate atat de catre personalul Inspecției de Prevenire, cat și de catre personalul oprativ s-au numarat: Expoziții de tehnica de intervenție, care au avut loc la sediile subunitaților ISU Maramureș… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 25 februarie 3 martie 2023, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a desfasurat mai multe activitati inscrise in calendarul Saptamanii Protectiei Civile in Romania.Scopul acestor activitati a fost, in pricipal, de a dezvolta comportamentul preventiv al…

- In cadrul ”Saptamanii Protecției Civile”, la Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” din Baia Mare s-a desfașurat ”Maratonul Resuscitarii Junior”, pe durata a trei zile, intre orele 09:00-12:00 și 13:00-16:00. Peste 1000 de elevi din clasele V-XII au participat la activitate indrumați de formatorii voluntari…

- La sediul I.S.U. Maramureș s-a desfașurat astazi ceremonialul militar și religios organizat cu ocazia Zilei Protecției Civile din Romania și a depunerii juramantului militar de catre personalul nou incadrat. La ceremonie au participat Rudolf Stauder, prefectul județului, Doru Lazar, vicepreședintele…

- In acest an, pe 28 februarie se implinesc 90 de ani de Protecție Civila in Romania. Acest termen cuprinde atat masuri preventive menite sa reduca impactul situațiilor de urgența sau al dezastrelor viitoare, cat și ajutorul acordat populațiilor afectate in urma unei calamitați. Pentru marcarea acestui…

- Activitațile de prevenire din cadrul ” Saptamanii Protecției Civile” au debutat inca de ieri, 26 februarie, cu acțiunile desfașurate in lacașurile de cult din județul Maramureș, de catre inspectorii de prevenire, alaturi de personalul clerical. In cadrul activitaților au fost prezentate masurile de…

- Astazi, inspectorii din cadrul Inspectiei de prevenire si specialistii din cadrul Serviciul Pregatire pentru Interventie si Rezilienta Comunitatilor SPIRC , au continuat misiunile de informare si prevenire in randul cetatenilor tulceni. Au fost prezenti atat in centrele comerciale, spatiile cu aglomerari…

- In fiecare zi de marti – 13 este marcata Ziua Informarii Preventive, derulata sub sloganul „Impreuna pentru Siguranța”. Cu aceasta ocazie, specialiști ai Inspecției de Prevenire și Serviciului Pregatire pentru Intervenție și Reziliența Comunitaților, din cadrul I.S.U. Maramureș, impreuna cu mai mulți…

- In fiecare zi de marti – 13 este marcata Ziua informarii Preventive, derulata sub sloganul „Impreuna pentru Siguranța”. Cu aceasta ocazie, specialiști ai Inspecției de Prevenire și Serviciului Pregatire pentru Intervenție și Reziliența Comunitaților, din cadrul I.S.U. Maramureș, impreuna cu mai mulți…