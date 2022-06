ISU Hunedoara scoate la concurs 8 posturi de ofițer, 15 posturi de subofițer și 9 posturi de soldați ISU Hunedoara scoate la concurs 8 posturi de ofițer, 15 posturi de subofițer și 9 posturi de soldați, repartizate astfel: 9 posturi – soldat profesionist (servant) – Detașamentul de Pompieri Deva, Detașamentul de Pompieri Petroșani 3 posturi Subofițer Administrativ principal – Detașamentul de Pompieri Oraștie, Secția de Pompieri Brad, Secția de Pompieri Ilia – suport operativ 2 posturi Subofițer Tehnic Principal – Financiar 4 posturi Subofițer Tehnic Principal – Serviciul Resurse Umane – Incadrare-gestiune resurse umane 1 post Subofițer Tehnic Principal – Serviciul Logistic – Tehnic 1 post Subofițer… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

