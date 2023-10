ISU Dâmbovița: Cum să-ți pregătești locuința pentru iarnă Verifica toate echipamentele electrice! Nu folosi radiatoare, calorifere electrice și aeroterme cu improvizații sau defecțiuni! Curața coșurile de fum! Apeleaza la personal specializat pentru a verifica sobele și coșurile de evacuare a fumului. Verifica periodic instalațiile de gaze și centralele termice! Reviziile se realizeaza numai de tehnicieni autorizați! Nu folosi niciodata aragazul pentru a te […] Articolul ISU Dambovița: Cum sa-ți pregatești locuința pentru iarna a aparut prima data pe Ziarul Dambovita . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

