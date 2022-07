322 de misiuni ale pompierilor dambovițeni in perioada 27 iunie – 03 iulie 2022:252 cazuri medicale,11 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti etc.), 13 incendii de vegetație uscata, 10 actiuni la accidente rutiere, 20 actiuni pentru asistența persoanelor si 16 actiuni la alte situatii de urgenta. Au fost executate […] Articolul ISU Dambovița a avut sute de intervenții in ultima saptamana apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .