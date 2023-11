ISU Constanta: Table din mansarda unui bloc din Navodari sunt in risc de a se prabusi

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la ISU Constanta au fost solicitati sa intervina in sensul giratoriu de la Hanul Piratilor, judetul Constanta.La fata locului un panou publicitar bloca drumul . Panoul publicitar a cazut in sensul giratoriu de la Hanul Piratilor. Actiunea este in desfasurare.Citeste siEfectele codului portocaliu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cosntanta au fost sesizati prin apel la numarul 112 sa intervina la un incendiu declansat la o casa din satul Magura Potrivit ISU Constanta, un incendiu a izbucnit la o casa din satul Magura, judetul Constanta. Salvatorii intervin cu doua…

- Pompierii turdeni intervin in aceste momente pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la mansarda unui hotel situat pe strada Libertații din Dej (hotelul Black Tulip, cel mai luxos din Dej), dandu-le astfel o mana de ajutor colegilor lor din Dej. Din informațiile existente, toate persoanele…

- Pompierii turdeni intervin in aceste momente pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la mansarda unui hotel situat pe strada Libertații din Dej. Din informațiile existente, toate persoanele cazate in hotel au reușit sa se evacueze. „Intervenim pana acum cu cinci autospeciale cu apa și spuma,…

- Pompierii clujeni au intervenit, joi, 5 octombrie, pentru stingerea unui incendiu puternic care a izbucnit la mansarda unui hotel din Dej, aflat pe strada Libertații, relateaza Gherla Info.Pana la sosirea pompierilor, persoanele aflate in hotel s-au autoevacuat.„Intervenție pentru stingerea unui incendiu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati in aceasta dimineata, 28 septembrie 2023, cu privire la un incendiu la un depozit de cherestea in Constanta, pe bulvardul Aurel Vlaicu, nr. 141.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru…

- Pompierii militari prahoveni acționeaza in aceste momente pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, descarcerare și acordare a asistenței medicale de urgenta in cazul producerii unui accident rutier in comuna Ariceștii Rahtivani, DN72. La locul indicat s-au deplasat…

- Informații de ultima ora. Pompierii constanțeni au intrat in alerta, dupa ce s-a anunțat ca e nevoie de intervenția lor, ca urmare a unui incident ce s-a produs in Navodari. O explozie a avut loc, joi, in orașul Navodari, aceasta fiind urmata de un incendiu la un transformator electric, anunța ISU Constanța,…