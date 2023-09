Stiri pe aceeasi tema

- iOS 17 va fi disponibil pentru instalare pe toate smartphone-urile Apple compatibile din seara zilei de luni, dupa mai multe luni in care s-a aflat in stadiu de test. Fara sa aduca noutati revolutionare, iOS 17 are in dotare un numar mare de functionalitati noi pe care utilizatorii le vor putea descoperi…

- Noua serie iPhone 15 s-a lansat in urma cu doar cateva zile, pe data de 12 septembrie 2023, in cadrul evenimentului Apple, care a fost organizat in California. Apple a prezentat cele patru noi modele de iPhone care ies in evidența prin portul USB-C, design inovator și multe alte imbunatațiri. Iata cat…

- Pe langa iPhone-uri si smartwatch-uri, Apple a anuntat saptamana asta si doua optiuni suplimentare de stocare in cadrul serviciului iCloud, disponibil pe dispozitivele companiei. Astfel, utilizatorii pot plati acum 30 de dolari pe luna pentru 6TB sau 60 de dolari pe luna pentru 12TB. Pana acum, iCloud…

- Astazi este ziua pe care o așteapta cu nerabdare pasionații de tehnologie și pasionații telefoanelor mobile, mai ales pasionații telefoanelor marca Apple: sunt anunțate detaliile... The post Apple lanseaza noile modele iPhone 15 și promite o schimbare istorica in design | LIVE Video appeared first on…

- Telefonul Honor Magic V2 va intra la vanzare in Europa si restul lumii, dar nu si in Statele Unite, nu mai tarziu de primul trimestru din 2024, a anuntat compania. Honor a fost vanduta unui consortiu de investitori pentru a fi desprinsa de grupul Huawei, dupa ce acesta din urma a fost lovit cu o serie…

- Ce se știe pana acum despre noul model iPhone 15: Margini mai subțiri, zoom optic și Dynamic Island, doar cateva dintre noile fucții ale smartphone-ului Ce se știe pana acum despre noul model iPhone 15: Margini mai subțiri, zoom optic și Dynamic Island, doar cateva dintre noile fucții ale smartphone-ului…

- Oppo a lansat oficial și in Romania noile sale telefoane de clasa medie Reno 10 și Reno 10 Pro, doua modele pe care le prezinta ca fiind orientate catre fotografia de tip portret. Telefoanele deja sunt disponibile in magazinele din țara, iar prețurile incep de la 2.299 de lei pentru modelul Reno 10…

- Apple este cunoscuta pentru inovațiile sale in domeniul tehnologiei, dar și pentru secretomania sa. De aceea, orice informație despre noile modele de iPhone este așteptata cu nerabdare de fanii marcii. Anul acesta, Apple ar urma sa lanseze seria iPhone 15, care promite sa aduca o serie de imbunatațiri…