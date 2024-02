Stiri pe aceeasi tema

- Roberto Mancini, 59 de ani, din august 2023 selecționerul Arabiei Saudite, a plecat la vestiare cand meciul naționalei sale nici nu se terminase. A parasit terenul dupa ce doi dintre jucatorii lui ratasera la loviturile de departajare. Saudiții au pierdut in „optimile” Cupei Asiei, 1-1, 2-4 la penaltyuri…

- Tadjikistan, locul 106 in clasamentul FIFA, naționala unei țari in care 20% din populație traiește cu 1,25 dolari pe zi, a surprins și cand s-a calificat la Cupa Asiei, in premiera, și cand a trecut de grupe, și acum, cand a invins Emiratele Arabe Unite cu 5-3 la penaltyuri și a obținut biletele de…

- Siria a obținut pentru prima data calificarea in șaisprezemicile Cupei Asiei. Reporterul și translatorul nu și-au putut stapani emoțiile in timpul interviului selecționerului Hector Cuper (68 de ani). Siria a invins India, scor 1-0, in ultimul meci al grupei B de la Cupa Asiei, califinandu-se in șaisprezecimile…

- Japonia a invins miercuri Indonezia cu 3-1 in ultimul meci din Grupa D a Cupei Asiei, pentru a-și asigura o clasare intre primele doua echipe și a se califica in optimi. Irak s-a clasat pe primul loc cu maximum de puncte, dupa victoria cu 3-2 in fața Vietnamului, cu un gol marcat in minutul 102.Japonezul…

- Selectionata Frantei si-a asigurat calificarea in semifinalele Campionatului European de handbal masculin din Germania - EHF EURO 2024, luni seara, dupa ce a invins formatia Austriei cu scorul de 33-28, la Koln, in prima grupa principala, potrivit Agerpres.Campioana olimpica a castigat grupa prin…

- Jannik Sinner a devenit joi primul tenisman italian care s-a calificat in semifinalele Turneului Campionilor (ATP Finals), dupa ce l-a invins in trei seturi, 6-2, 5-7, 6-4, pe danezul Holger Runne, intr-o partida din Grupa Verde a competitiei de la Torino. De aceasta victorie a profitat si sarbul…

- Vineri, perechea ceha Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova a invins in meciul decisiv de dublu, cu 6-3, 7-5, cuplul american Danielle Collins/Taylor Townsend, in conditiile in care cele doua formatii se aflau la egalitate, 1-1, dupa partidele de simplu, incheiate cu urmatoarele rezultate: Danielle…

- Iga Swiatek (22 de ani, locul 2 WTA) a invins-o pe Ons Jabeur (29 de ani, #7 WTA) la Turneul Campioanelor, scor 6-1, 6-2, și s-a calificat in semifinalele turneului, acolo unde o va infrunta pe Aryna Sabalenka, locul 2 in grupa Bacalar. Faza grupelor de la Turneul Campioanelor s-a incheiat noaptea trecuta,…