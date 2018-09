Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a aprobat inființarea Liceului Teologic Ortodox „Sfantul Antim Ivireanul” din municipiul Timișoara, care va funcționa incepand cu anul școlar 2018 – 2019, cu propil teologic, umanist și real. Elevii interesați vor avea posibilitatea de a studia in cadrul…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a semnat ordinul prin care se acorda autorizatia de functionare provizorie si se infiinteaza Liceul Teologic Ortodox "Sfantul Antim Ivireanul" din municipiul Timisoara. In conformitate cu ordinul nr. 4.228/03.08.2018, incepand cu anul scolar 2018 - 2019,…

- Alexandru CUMPANAȘU – Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei: „Cat de nesimțiți puteți fi?!. Cat de mult vreți sa ne starniți sentimente pe care poporul roman nu le-a cunoscut?!!!. ASTAZI – PRIMARIA SFANTU GHEORGHE – DE ZIUA IMNULUI NAȚIONAL A ARBORAT STEAGUL…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) a avertizat in repetate randuri statul roman cu privire la traficul ilegal la frontierele non UE si nevoia de intarire a capacitatii Politiei de Frontiera in aceste zone dar si cu privire la nevoia unor dispozitive de scannere performante care sa…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) anunța cu mandrie primirea de catre marele actor și patriot roman Dorel Vișan a titlului de Doctor Honoris Causa din partea Universitații Naționale de Arta Teatrala și Cinematografica “I.L. Caragiale” (UNATC) pentru intreaga activitate dedicata…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) anunta cu mandrie primirea de catre marele actor si patriot roman Dorel Visan a titlului de Doctor Honoris Causa din partea Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" (UNATC) pentru intreaga activitate dedicata…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei considera ca invalidarea mandatului de primar general al Chisinaului pentru Andrei Nastase este rezultatul unei complicitati intre presedintele tarii si oligarhi moldoveni. "Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei atrage atentia tuturor…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) atrage atenția tuturor romanilor asupra evenimentului deosebit de grav de ieri, 19 Iunie 2018, de la Chișinau. Invalidarea mandatului de Primar General a lui Andrei Nastase este rezultatul unei complicitați intre președintele "aservit" vadit…