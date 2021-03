Terenul de circa 3.300 mp al familiei Negropontes de pe Calea Floreasca are o istorie zbuciumata și oarecum ciudata. Retrocedat catre Dana Maria Negropontes in 2005 dupa 7 ani de lupte in justiție, terenul și conacul aferent, acum demolat, au fost inchiriate dupa revoluție de Palace SRL, o firma a lui Ovidiu Tender, de la CNSLR Frația, care le avea in administrare. Dupa retrocedare, insa, in 2006, a fost vandut catre Green Invest Business Consulting SRL, controlata de grecii de la Arcons Construction, care intenționa sa dezvolte acolo o cladire cu 7 etaje, a primit și PUZ, in 2008, dar in 2013…