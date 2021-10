Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile de tip slot machines, recunoscute ca pacanelele in Romania, sunt cele mai cautate și practicate jocuri din cazinourile online și cele clasice. Popularitatea acestora vine din diversitatea jocurilor și asta datorita temelor implementate de dezvoltatori. Apropo, numele de slot vine de la fanta…

- Cea de a cincea campanie arheologica de sapaturi la manastirea cisterciana de la Igriș au scos la suprafața noi descoperiri uimitoare. Anul acesta a avut loc cea de-a cincea campanie arheologica pe care Muzeul Național al Banatului o dezvolta in parteneriat cu Institutul de Arheologie al Universitații…

- La anumite intervale, suprafete intregi din carosabil, trotuare sau chiar parcari din municipiul Botosani sunt inghitite de pamant. Reteaua de catacombe si pivnite vechi de peste cinci secole nu a fost niciodata cartografiata si inca reprezinta un mister.

- In zilele urmatoare se vor efectua spalari ale rețelelor de distribuție in Sinersig, Ohaba – Forgaci, Boldur, Ghiroda, Faget, Butin, Percosova, Șemlacu Mare, Șemlacu Mic și Cenad. Locuitorii vor ramane fara apa sau vor avea presiunea redusa la robinete.

- Cutremur puternic in Georgia de Sud si Insulele Sandwich de Sud.Un cutremur puternic cu magnitudinea ml 6.9 s a produs astazi in Georgia de Sud si Insulele Sandwich de Sud.Potrivit specialistilor, seismul s a produs la o adancime de 10 km.Cutremurul s a produs la 2960 km Est Nord Est de Punta Arenas,…

- Vaccinarea in mediul rural continua și in perioada 9-12 august. Echipele mobile de vaccinare vor ajunge in cateva localitați pentru a imuniza populația cu ser Johnson&Johnson și Pfizer. Iata programul echipelor mobile de vaccinare: Luni, 9 august: Sanpetru Mare – in intervalul…

- Kerkyra, dupa numele preluat din mitologia greaca de la nimfa Korkyra, de care s-a indragostit Poseidon, insula Corfu pastreaza si astazi nostalgia unei lumi cu printi si printese, poveste pe care o impacheteaza frumos si o vinde turistilor atrasi de mirajul vietii capetelor incoronate. Cu…