Istoria pâinii în lume – alimentul de bază al omenirii Painea este un aliment de baza pentru oameni de mii de ani, dar cum a evoluat aceasta delicioasa specialitate și cum a devenit atat de importanta pentru omenire? Afla care este istoria painii, de la primele sale origini pana in zilele noastre. Cuprins: Ce trebuie sa știi despre paine Originea painii Istoria painii in Romania Cum se obtine painea? Intrebari frecvente despre paine Care este cea mai veche referința despre paine din istorie? Care este originea cuvantului „paine”? De ce painea alba era considerata un aliment de lux in Evul Mediu? Care este varietatea de tipuri de paine disponibile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

