Istoria, mizele și actorii conflictului din Nagorno-Karabakh, sau cadoul ticălos făcut de Stalin Azerbaidjanului ​Radacinile problemelor din ziua de astazi din Nagorni-Karabakh, ca atâtea altele în spațiul ex-sovietic, sunt de la bolșevici și, mai exact, de la Stalin, care a facut din aceasta regiune una autonoma, dar a inclus-o în Azerbaidjan.



Caucazul, una dintre cele mai complicate regiuni ale lumii, s-ar putea afla în pragul unui nou razboi. Luptele s-au declanșat duminica, 27 septembrie, iar bilanțurile independente provizorii indica zeci de morți și sute de raniți doar în primele doua zile – asta daca nu ne luam dupa ce spun cele doua tabere, care vorbesc

