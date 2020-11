Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Irlanda de Nord - Romania va fi comentat live pe GSP.ro de Ovidiu Ioanitoaia (director GSP), Cristian Geambasu (editorialist GSP) si Dan Udrea (reporter GSP). Aici puteti citi opiniile lor dinainte de startul jocului, de la pauza si de la final. ...

- In primele 7 etape din Liga 1 raportul victoriilor gazde versus oaspeți e aproape egal, 21-19, lucru rar intalnit in istorie, o posibila explicație fiind ca toate meciurile se disputa fara spectatori, iar avantajul de a evolua acasa practic nu mai exista. Influența pandemiei in fotbal este aproape totala.…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul lui Gaziantep, e acuzat de ofițerul de presa al lui Antalyaspor ca l-a injurat in mod repetat pe el și pe Lukas Podolski. „Am 20 de martori. L-am rugat sa ne respecte. Nu poate fi iertat”. Marius Șumudica a fost suspendat la meciul cu Antalyaspor, in care Gaziantep…

- Gheorghe Hagi, considerat cel mai bun fotbalist roman din toate timpurile, a fost nominalizat de reputata publicatie France Football la categoria mijlocasi ofensivi intr-un sondaj pentru stabilirea echipei ideale din istoria fotbalului, informeaza Agerpres. Alaturi de Hagi au fost nominalizati Bobby…

- Gheorghe Hagi, considerat cel mai bun fotbalist roman din toate timpurile, a fost nominalizat de reputata publicatie France Football la categoria mijlocasi ofensivi intr-un sondaj pentru stabilirea echipei ideale din istoria fotbalului.

- Gheorghe Hagi a fost nominalizat la categoria mijlocasi ofensivi in echipa ideala din istoria fotbalului.Informatia a fost facuta publica de reprezentantii FC Viitorul, pe site ul oficial, fcviitorul.ro.Publicatia France Football a initiat un sondaj prin care un juriu format din 170 de specialisti,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi, in cadrul unei ședințe de guvern, ca luni, 14 septembrie, va fi prelungita starea de alerta. Proiectul privind prelungirea starii de alerta a fost de joi pe masa guvernului, insa nu a fost adoptat din cauza ca nu avea avizul Cosiliului Legislativ. ”Nu avem avizul,…

- Un oficial guvernamental dintr-o localitate dein Filipine a fost surprins facand dragoste cu secretara sa dupa ce a intrat accidental intr-o teleconferința cu colegii sai din guvern. Primar, surprins in timp ce intreținea relații intime in timpul unei conferințe VIDEO Jesus Estil, oficial in guvernul…