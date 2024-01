Stiri pe aceeasi tema

- Israelul intentioneaza sa aduca aproximativ 70.000 de lucratori straini din China, India si alte tari, inclusiv din Republica moldova, pentru a-si intari sectorul constructiilor, blocat dupa asaltul sangeros al Hamas din 7 octombrie, scrie luni, 1 ianuarie, presa israeliana preluata de Reuters, potrivit…

- Israelul a anuntat miercuri cele mai mari pierderi suferite in lupta in decurs de peste o luna, dupa o ambuscada in care au cazut militarii sai, inclusiv un colonel, in ruinele orasului Gaza. In acelasi timp, Israelul se confrunta cu o izolare diplomatica tot mai mare, in timp ce numarul mortilor civili…

- Mai mulți barbați inarmați au ucis cel puțin 20 de oameni intr-un atac care a avut loc luni dimineața, intr-o comunitate din Camerun, a anunțat un oficial local, potrivit Reuters. Barbații inarmați au deschis focul asupra oamenilor care dormeau in casele lor dintr-un oraș din vestul Camerunului.Atacul…

- Aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas, Brigazile Ezzedin al-Qassam, anunta miercuri ca sapte ostatici civili au fost ucisi in Tabara de refugiati Jabalia, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Trei dintre ostatici detineau pasapoarte straine, anunta Brigazile. Hamas a luat peste…

- Sri Lanka a decis sa renunțe la vizele pentru turiștii din șapte țari, inclusiv din China, India, Rusia și Japonia. Țara insulara spera astfel sa creasca incasarile din turism, un domeniu grav afectat in timpul pandemiei COVID, potrivit Reuters.

- Alerta de ultima ora din Franța. Potrivit ultimelor informații, țara a intrat vineri seara in stare de alerta terorista dupa atacul de la școala din Arras, in urma caruia un profesor a murit, iar alte doua persoane au fost ranite. Mai exact, potrivit Le Figaro, nivelul „atac de urgența” poate fi pus…