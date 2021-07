Israelul va face schimb de 700.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 cu Coreea de Sud

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a anuntat vineri ca reintroduce obligativitatea purtarii mastii in locurile publice inchise, dupa o crestere a numarului de cazuri de persoane infectate cu COVID-19, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Ministerul sanatatii din Israel a anuntat ca incepand de astazi, 25 iunie, vor fi necesare…

- Israelul a anuntat miercuri ca amana redeschiderea teritoriului sau pentru turisti si pregateste pentru noi masuri de a opri raspandirea pandemiei de coronavirus, cazurile crescand in tara, in pofida unei masive campanii de vaccinare, noteaza AFP, citata de Agerpres. „Din cauza ingrijorarilor legate…

- Naftali Bennett a transmis ca rabdarea Israelului cu dușmanii se epuizeaza. Marii dușmani regionali ai Israelului sunt Organizația Hamas și Iranul. Singura centrala nucleara a Iranului a fost oprita de urgența, situație care ar putea cauza pene de curent in republica islamica. Este pentru prima data…

- Noul prim-ministru israelian Naftali Bennett și-a prezentat, luni, Cabinetul. Cei 27 de miniștri s-au intalnit la Ierusalim cu președintele Reuvn Rivlim, pentru o ceremonie tradiționala. Noul cabinet al lui Bennett este compus atat din formațiuni de dreapta, cat și de stanga și inclusiv dintr-un partid…

- Noul premier al Israelului este Naftali Bennett. Guvernul va fi unul de coaliție a opt formațiuni politice de la stanga la dreapta, condusa de nationalistul Naftali Bennett și centristul Yair Lapid, instalat cu misiunea de a pune capat celor 12 ani de domnie a lui Benjamin Netanyahu, un prim-ministru…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat ca noua coalitie formata pentru înlaturarea sa de la putere este rezultatul „celei mai mari fraude electorale” din istoria democratiei, scrie News.ro citând Reuters. În schimb, liderul Yamina, Naftali Bennett, a afirmat,…

- Israel vrea sa ridice toate restricțiile Covid incepand cu 1 iunie Premierul israelian Benjamin Netanyahu. Foto: AP Israelul intenționeaza sa puna capat restricțiilor de sanatate impotriva coronavirusului la inceputul lunii iunie, potrivit Ministerului Sanatații. „Pentru prima data…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a oferit luni liderului dreptei radicale Naftali Bennett sa asigure in premiera functia de sef al guvernului, in cadrul unui eventual acord de rotatie la putere, informeaza AFP, in ajunul expirarii termenului limita pentru formarea unui nou guvern. Premierul…