Israelul şi Hamas ar urma să înceapă primul armistiţiu în războiul din Gaza Israelul si Hamas incep, vineri dimineata, un armistitiu de patru zile, iar militantii ar trebui sa elibereze, in cursul acestei zile, un prim grup de 13 ostatici, femei si copii israelieni, aceasta fiind prima pauza intr-un razboi care a devastat enclava asediata Gaza, scrie Reuters. Armistitiul trebuie sa inceapa la ora 7 a.m. (5.00 GMT) si implica o incetare totala a focului in nordul si sudul Gaza, urmata de eliberarea unora din cei peste 200 de ostatici luati de Hamas in timpul atacurilor din 7 octombrie sustinute de Iran in interiorul Israelului, afirma mediatorii din Qatar. Dar luptele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

