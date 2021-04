Stiri pe aceeasi tema

- Ciprul i-a primit vineri pe ministrii de externe israelian, din Emiratele Arabe Unite si grec in sud-vestul insulei mediteraneene pentru discutii care, in opinia lor, reflecta un Orient Mijlociu "in schimbare", noteaza AFP. Aceasta intalnire a avut loc la cateva luni dupa un acord de normalizare…

- Ministrul saudit de externe Faisal bin Farhan a afirmat ca un acord de normalizare cu Israelul ar fi "extrem de benefic" pentru Orientul Mijlociu, dar ca acesta depinde de progresul procesului de pace israeliano-palestinian, relateaza vineri AFP. Citește și: Schimbare radicala a poziției SUA…

- Președintele francez Emmanuel Macron s-a declarat îngrijorat de faptul ca Turcia va încerca sa influențeze urmatoarele alegeri din Franța, relateaza Bloomberg.„Amenințarile nu sunt voalate așa ca cred ca trebuie sa fim foarte lucizi”, declarat marți Macron în timpul…

- Ministrul israelian al Apararii, Benny Gantz, a declarat luni ca intentioneaza sa dezvolte un "acord special de securitate" cu noii aliati din Golf, care impartasesc aceleasi ingrijorari in legatura cu Iranul, relateaza Reuters. Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrainul au stabilit relatii oficiale cu…

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunța lansarea zborurilor regulate catre Dubai (Emiratele Arabe Unite), destinație care va fi operata de catre compania aeriana FlyDubai, începând din 20 martie. Astfel, pasagerii Aeroportului…

- Secretarul apararii Lloyd Austin a venit cu o reușita justificare teoretica a parteneriatului SUA cu aliații din NATO într-un editorial publicat recent în Washington Post. Totul bine, pâna aici; America are nevoie de aliați puternici pentru a fi în siguranța. Problema este ca…

- Noua administrație de la Casa Alba anunța o noua abordare a relațiilor cu țarile din Orientul Mijlociu dupa ce noul secretar de stat american a pus la indoiala suveranitatea Israelului asupra Inalțimilor Golan, teritoriu cucerit de Israel in urma Razboiului de 6 zile, noteaza mediafax. Intrebat,…

- Presedintele cipriot Nicos Anastasiades a dezvaluit vineri o serie de masuri de lupta impotriva coruptiei, dupa scandalul "pasapoartelor de aur" care a zguduit insula din Marea Mediterana, informeaza AFP. Difuzarea in octombrie a unei anchete a postului qatariot Al-Jazeera cu privire la presupusele…