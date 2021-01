Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reiterat luni ca "Israelul nu va permite Iranului sa produca arme nucleare", drept raspuns la anuntul Teheranului ca a inceput imbogatirea uraniului pana la 20%, relateaza dpa. "Decizia Iranului de a continua sa-si incalce angajamentele, de a creste nivelul de imbogatire si de a-si spori capacitatea industriala pentru imbogatirea uraniului in subteran nu poate fi explicata in niciun alt mod decat prin continuarea punerii in practica a intentiei sale de a dezvolta programul nuclear militar", a afirmat Netanyahu in cadrul unui comunicat dat publicitatii de…