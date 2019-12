Stiri pe aceeasi tema

- Militanti palestinieni din Fasia Gaza au lansat, joi seara, un obuz care a cazut in sudul Israelului, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com si de cotidianul Times of Israel, anunța MEDIAFAX.Obuzul lansat din Fasia Gaza a cazut pe un camp din zona Sha’ar Hanegev, in sudul Israelului,…

- Avioane israeliene au efectuat mai multe lovituri asupra Fasiei Gaza duminica in zori, la cateva ore dupa ce au fost trase trei rachete din enclava palestiniana controlata de miscarea islamista Hamas, potrivit...

Un obuz de mortiera lansat luni seara din teritoriul palestinian Fasia Gaza a cazut pe un camp din sudul Israelului, anunta armata israeliana, potrivit MEDIAFAX.

- "In prezent lovim tinte ale organizatiei teroriste Jihadul Islamic in Gaza", au mentionat intr-o postare pe Twitter Fortele de aparare israeliene (Israeli Defence Forces, IDF), fara a furniza alte amanunte. "Asta se intampla dupa ce o serie rachete au fost trase la intamplare din Gaza asupra…

- Cel putin 16 palestinieni au fost ucisi miercuri in lovituri israeliene in Fasia Gaza, de unde tiruri de rachete au vizat fara incetare orase din Israel, o escaladare a situatiei care nu arata niciun semn de detensionare, noteaza AFP.Acesti morti ridica la 26 numarul palestinienilor care…

- Armata israeliana a asasinat marti, in Fasia Gaza, un comandat de rang inalt din cadrul gruparii plaestiniene Jihadul Islamic, care a replicat cu salve de obuze contra Israelului, unde mai multe orase erau in stare de alerta, alimentand temeri cu privire la o escaladare, relateaza AFP.

Un "proiectil" a fost tras joi dinspre Fasia Gaza spre sudul Israelului, dupa mai bine de o luna de calm, a comunicat armata israeliana intr-un comunicat, citat de AFP, anunța AGERPRES.

- Serviciile de securitate israeliene au intensificat masurile de aparare de teama ca Iranul ar putea lansa atacuri cu rachete asupra Israelului ca reactie la bombardamente atribuite armatei israeliene efectuate in Siria si Irak. Israelul se concentreaza pe contracararea rachetelor de croaziera…