- Armata israeliana s-a apropiat de cele mai mari spitale din Gaza, care functioneaza pe avarie pentru ca nu mai au electricitate, provizii medicale si apa. Premierul Benjamin Netaniahu a declarat ca a oferit combustibil spitalului Al Shifa, dar Hamas a refuzat.

- Israelul va incepe joi instituirea unei pauze de 4 ore in nordul Fașiei Gaza, pentru a permite oamenilor sa fuga de ostilitați, a anunțat Casa Alba, in ceea ce a numit "un pas in direcția corecta".

- Palestinienii au declarat ca au primit noi avertismente din partea armatei israeliene de a se muta in sudul Fasiei Gaza. In caz contrar, ar putea fi identificati drept simpatizanti ai unei organizatii teroriste.

- Egiptul și Israelul vor permite intrarea ajutoarelor umanitare in sudul Fașiei Gaza. Decizia a fost luata in urma vizitei presedintelui american, Joe Biden, in Israel. Biden a subliniat ca aceste ajutoare nu sunt pentru teroriștii Hamas.

- Se estimeaza ca deja un milion de oameni si-au parasit casele si au plecat din nordul teritoriului care este controlat de miscarea terorista Hamas. Situatia acestor oameni este foarte grea, atrag atentia agentiile umanitare, care solicita trimiterea ajutoarelor de stricta necesitate in Fasia Gaza. Fortele…

- Ultimatumul de 24 de ore pentru evacuarea civililor din nordul Fașiei Gaza dat de Israel Defense Forces (IDF) expira cel mai tarziu in aceasta noapte, iar israelienii pot porni tavalugul militar impotriva Hamas.

- Adrian Cioroianu a explicat ca scenariul de coșmar pe care statele occidentale incearca sa il evite este ca Golful Persic sa nu devina un teatru de razboi, avand in vedere ca este una dintre rutele petroliere ale lumii „Situația, intr-un fel a explodat. Sa speram ca nu se va propaga mai departe aceasta…

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…