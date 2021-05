Israelul înregistrează sub 1.000 de cazuri active de coronavirus Pentru prima data din martie 2020, Israelul inregistreaza mai putin de 1.000 de cazuri active de coronavirus, potrivit ministrului Sanatatii din aceasta tara, informeaza DPA. In perioada de varf a pandemiei, se inregistrau peste 70.000 de cazuri, a anuntat duminica pe Twitter ministrul Sanatatii, Yuli Edelstein. In ultima saptamana, numarul persoanelor grav bolnave a fost mai putin de 100. La sfarsitul lui ianuarie, in Israel, s-au inregistrat circa 1.200 de pacienti cu forme grave de COVID-19. Numarul noilor infectari, de nivelul zecilor, a scazut de asemenea in ultima vreme, a mai scris Edelstein.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

