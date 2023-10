Stiri pe aceeasi tema

- Israelul si-a consolidat trupele stationate la granița de nord a tarii, cu Libanul, dupa mai multe zile de atacuri lansate de militia siita libaneza Hezbollah (sustinuta de Iran) din Liban inspre zona de frontiera, relateaza agenția de presa DPA, preluata de Agerpres."Hezbollah a incercat sa ne deturneze…

- ''Suntem desfasurati de-a lungul Fasiei Gaza cu fortele noastre terestre, pregatindu-ne pentru urmatoarea etapa a operatiunii'', a declarat duminica un purtator de cuvant al armatei, Jonathan Cornicus. Armata a precizat ca asteapta o ''decizie politica''.Un milion de locuitori ai acestui teritoriu…

- Hamas sustine ca 13 ostatici israelieni si straini detinuti in Fasia Gaza au fost ucisi in atacurile aeriene israeliene in ultimele 24 de ore. Hamas a luat in captivitate aproape 150 de persoane in timpul atacului pe scara larga lansat in Israel pe 7 octombrie. Gruparea a amenintat anterior ca va ucide…

- Armata israeliana continua joi sa bombardeze Fasia Gaza ca reactie la atacurile coordonate lansate la finalul saptamanii trecute de miscarea islamista palestiniana Hamas, pe care Israelul a promis sa o „distruga”.

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…

- Fașia Gaza ar putea fi in pragul unei noi crize umanitare daca livrarile combustibil, medicamente și alimente nu sunt permise, spun autoritațile, pe masura ce Israelul raspunde la atacurile Hamas, cu un „asediu complet” asupra teritoriului, transmite BBC.

- Armata israeliana anunța ca va efectua una dintre cele mai mari lovituri aeriene efectuate vreodata impotriva Hamas in Fașia Gaza asediata.Presa israeliana a relatat, de asemenea, ca Israelul a lovit 1.000 de ținte in Gaza, adaugand ca armata a anunțat ca va continua loviturile aeriene asupra Gaza,…

- Fașia Gaza a atras in weekend toate privirile dupa ce aproximativ 1.000 de combatanți din gruparea armata Hamas au trecut granița spre Israel, unde au ucis peste 700 de israelieni și a ranit alți peste 2.000, intr-un asalt care a luat complet pe nepregatire Israelul. Armata israeliana a raspuns prin…