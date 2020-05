Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Israelului a hotarat oprirea supravegherii pe telefoanele mobile a persoanelor infectate cu virusul Covid-19 de catre serviciul de securitate interna Shin Bet. Este suspendata...

- Serviciul de informații externe al Israelului a livrat o serie de echipamente in plus, necesare in combaterea infectarilor cu virusul SARS-CoV-2, inclusiv kituri care vor permite realizarea a 1.000 de teste suplimentare pentru acest virus, informeaza The Jerusalem Post. Livrarile includ și ventilatoare,…

- Libertatea a intrat in posesia raportului care a ajuns pe masa șefilor Poliției Romaniei. Cinci zile le-a luat polițiștilor sa sesizeze procurorii pentru purtarea abuziva a colegilor lor.Imaginile cu romii culcați la pamant, cu mainile legate la spate și loviți cu bestialitate de polițiștii din Bolintin…

- Ierusalim este una dintre tarile cu cele mai putine decese din cauza COVID-19 (33), in pofida unui numar mare de persoane infectate, peste 6.000. Pe langa masurile de inchidere aproape totala a tarii, serviciile secrete sunt in primul plan al strategiei anti-coronavirus. Daca Mossad face achizitii de…

- Argentinianul Diego Schwartzman, 13 ATP, a dezvaluit ca jucatorii discuta pe un grup de WhatsApp despre situația actuala din lume, iar Novak Djokovic (1 ATP) este moderatorul acestor schimburi de mesaje. Cum circuitul ATP s-a oprit pana la finalul lunii aprilie, jucatorii petrec un nesperat timp alaturi…