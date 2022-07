Stiri pe aceeasi tema

- Avioane de vanatoare israeliene au fost vizate de sisteme antiaeriene ruse, in Siria, intr-un incident produs in luna mai, a declarat marti ministrul israelian al Apararii, Benjamin Gantz,informeaza cotidianului Haaretz, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Noile rachete americane din Ucraina au „incetinit semnificativ" asaltul rusesc, susține ministrul Apararii, potrivit CNN, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Aeronave militare israeliene desfasoara exercitii in spatiul aerian al Romaniei, cu zboruri la altitudine joasa, in zone cu relief muntos si cu simularea unor aterizari in diverse scenarii.

- Lovituri aeriene israeliene au lovit sambata situri militare ale Hamas in Fașia Gaza, ca raspuns la tiruri de rachete din enclava palestiniana condusa de mișcarea islamista, a anunțat armata israeliana. „Cu puțin timp in urma, ca raspuns la atacul cu rachete, avioanele (militare israeliene) au lovit…

- Ministerul rus al Apararii spune ca trupele sale au distrus un mare depozit de echipamente militare provenite din SUA și din țarile europene, in apropierea garii Bohodukhiv din Harkov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cea mai recenta actualizare a informațiilor din partea Ministerului britanic al Apararii arata ca Rusia vrea sa se foloseasca de amenințarea ipotetica de la nord pentru a ține forțele ucrainene departe de zonele vizate din sud. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un submarin rusesc cu propulsie diesel staționat in Marea Neagra a fost folosit pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr, relateaza Sky News. In imaginile difuzate de Ministerul rus al Apararii, o salva de rachete a fost vazuta ieșind din mare și zburand spre orizont.…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, vineri, ca fortele sale au distrus instalatiile de productie ale unei fabrici de rachete din capitala ucraineana Kiev, utilizand rachete cu raza lunga de actiune de inalta precizie, relateaza Reuters.