Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat, luni, ca Rusia nu a decis inca daca va livra sisteme de rachete S-300 catre Siria, dar ca nu ar face un secret daca ar lua o astfel de hotarare, a anuntat agentia de presa ITAR-TASS, citata de Reuters.Potrivit ziarului rus Kommersant, care…

- Israelul nu va accepta 'ancorarea' iraniana in Siria, a afirmat marti ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman, dupa lovituri aeriene asupra unei baze militare in Siria, atribuite statului israelian, informeaza AFP. 'Nu vom permite ancorarea iraniana in Siria, indiferent care va…

- Ministrul turc al Apararii a avertizat sambata impotriva unei „invazii“ a Frantei in nordul Siriei, reactia venind in contextul primirii unei delegatii a combatantilor kurzi la Palatul Elysee.

- Ministrul turc al apararii, Nurettin Canikli, a avertizat sambata impotriva unei "invazii" franceze in nordul Siriei, dupa ce reprezentanti ai combatantilor kurzi primiti la Paris au afirmat ca Franta isi va intari dispozitivul militar in regiune, scrie AFP. "Daca Franta va lua o masura…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.

- „Este atat dreptul cat si datoria noastra si vom continua sa facem ceea ce este necesar", a spus Netanyahu. Israelul a lansat atacuri severe impotriva unor baze militare iraniene din Siria dupa ce oficiali israelieni au sustinut ca au interceptat o drona in spatiul aerian al tarii si un avion…

- Rebeli sirieni au anuntat ca au doborat, sambata, un avion de vanatoare rusesc in nordul-vestul Siriei, precizand ca au capturat si pilotul, informeaza site-ul cotidianului Haaretz, mentionand ca Moscova nu a comentat inca informatiile.

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a chemat sambata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, impotriva careia armata turca a lansat o ofensiva, transmite AFP. 'Trebuie…