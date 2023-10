Israelul, atacat și din nord! Hezbollah a intrat în război ​Armata israeliana a anunțat duminica faptul ca a inceput sa traga cu artileria intr-o zona din Liban unde de unde au venit tiruri de mortiere transfrontaliere. Hezbollahul a revendicat atacul cu rachete și artilerie asupra fermelor Shebaa israeliene, spunand ca a fost desfașurat ca „solidaritate” cu poporul palestinian. Intr-comunicat, gruparea a afirmat ca atacul a vizat trei obiective, inclusiv o „poziție radar” in Fermele Shebaa, o porțiune de pamant ocupata de Israel din 1967, pe care Libanul o revendica ca fiind a sa. „Artileria IDF (Forțelor de Aparare Israeliene) lovește in prezent zona… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

