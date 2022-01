Israelul ar putea atinge IMUNITATEA COLECTIVĂ până la sfârşitul lunii ianuarie, în urma valului de infectări cu Omicron. Ce spun experții Pana la sfarsitul lunii decembrie, Israelul a reusit sa tina sub control Omicron intr-o oarecare masura, insa avand in vedere ratele de infectare in crestere rapida, tara ar putea atinge imunitatea colectiva, a afirma oficialul israelian, relateaza Agerpres, care citeaza Reuters."Costul va fi un numar mai mare de infectari", a afirmat oficialul israelian pentru 103FM Radio. "Numarul va trebui sa fie foarte mare pentru a ajunge la imunitatea de turma. Acest lucru este posibil, insa noi nu vrem sa atingem (imunitatea colectiva) prin intermediul infectiilor, ci vrem ca acest lucru sa se intample… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

