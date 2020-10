Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a reusit sa controleze al doilea val de coronavirus, cu o noua zi de contagieri moderate - circa 1.000 - si o scadere la sub 600 a numarului de pacienti in stare grava si preconizeaza deja o redeschidere graduala a scolilor, relateaza miercuri EFE.Ministerul Sanatatii a oferit din…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) din Europa a facut apel, marti, la guverne sa combata "oboseala" tot mai mare a populatiei in fata pandemiei de coronavirus si a restrictiilor introduse, relateaza AFP citata de Agerpres."Pe baza unor date obtinute prin sondaje realizate in tari din regiune, putem…

- Autoritațile elene au prelungit redeschiderea școlilor cu o saptamana, pana la 14 septembrie, din cauza creșterii infecțiilor cu COVID-19, a declarat marți guvernul. The post Grecia a amanat preventiv redeschiderea scolilor, dupa 207 de noi infectii cu Covid-19 in 24 de ore appeared first on Renasterea…

- Grecia amana cu o saptamana inceperea anului scolar, care va avea loc la 14 septembrie, din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, a anuntat marti guvernul de la Atena, transmit Reuters si ANA.

- Medicul Mihai Stratulat anunța pe pagina sa de Facebook organizarea unui protest in fața cladirii Guvernului pe 1 septembrie, la ora 17:00. Manifestația cu sloganul „Nu ma tem de boala, tare vreau la școala” va avea drept scop redeschiderea tuturor instituțiilor de educație timpurie și activarea instituțiilor…

- Ludovic Orban a precizat ca autoritațile planuiau ca redeschiderea restaurantelor sa aiba loc mult mai devreme, insa masura a fost amanata in din cauza numarului mare de infectari. "Noi am gandit dupa incetarea starii de urgența, un plan foarte serios de relaxare, in etape, din 15 in 15 zile,…

- Secretarul de stat Diana Morar din Ministerul Justiției face parte din grupul interministerial care analizeaza condițiile pentru redeschiderea școlilor din toamna. Astfel, Diana Morar a anunțat ca autoritațile iși doresc ca noul an școlar sa inceapa la timp, dar sunt luate in calcul trei scenarii. ”Grupul…