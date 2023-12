Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a confirmat ca patru ostatici au murit in timp ce erau detinuti de Hamas in Fasia Gaza. Cel mai batran dintre acestia avea 85 de ani. Pana acum, rapitorii au eliberat 110 ostatici, insa cel putin alti 137 sunt inca retinuti de Hamas si de alte grupari militante in Gaza. Armata israeliana…

- Doi ostatici cu dubla cetatenie, romana și israeliana, se afla printre persoanele eliberate sambata din Fasia Gaza in urma schimbului dintre Israel și Hamas, informeaza duminica Ministerul de Externe de la București.

- Fortele de aparare israeliene (IDF) au anuntat miercuri ca au lovit peste 11.000 de tinte in Fasia Gaza de la inceputul razboiului declansat in urma unui atac fara precedent al gruparii islamiste palestiniene Hamas in comunitatile din sudul Israelului in 7 octombrie.

- Vanatoarea de teroriști continua in Fașia Gaza, dupa cea mai intensa noapte de bombardamente de la inceputul razboiului. Pentru a treia noapte la rand, tancurile au intrat in enclava palestiniana, ajutate din aer de 100 de avioane. Ultimele informații arata ca soldații israelieni au ramas acolo, iar…

- Familiile a 203 persoane au fost informate de fortele armate israeliene (IDF) ca rude ale lor au fost rapite de gruparea islamista palestiniana Hamas si duse in Fasia Gaza, aflata sub asediu.

- In timp ce Rusia și Ucraina sunt in conflict de mai bine de un an și jumatate, in urma cu zece zile, Fașia Gaza a bombardat Israelul. Toți locuitorii sunt terifiați de ceea ce se intampla in aceste momente in Palestina. Cu toate acestea, in urma cu puțIN timp, Nasser Kanaani, purtator de cuvant Ministerul…

- Cel puțin 30 de persoane au fost ucise și sute ranite in urma atacurilor aeriene de sute de lovituri aeriene efectuate de Israel in Fașia Gaza in cursul nopții, a declarat miercuri un oficial Hamas.

- Armata israeliana anunța ca va efectua una dintre cele mai mari lovituri aeriene efectuate vreodata impotriva Hamas in Fașia Gaza asediata.Presa israeliana a relatat, de asemenea, ca Israelul a lovit 1.000 de ținte in Gaza, adaugand ca armata a anunțat ca va continua loviturile aeriene asupra Gaza,…