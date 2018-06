Armata israeliana a anuntat ca a lovit in noaptea de marti spre miercuri aproximativ 25 de tinte in Fasia Gaza, ca riposta la tiruri cu racheta provenind din teritoriul palestinian, informeaza AFP. Armata israeliana a indicat intr-un comunicat ca inregistrat circa 30 de tiruri cu proiectile, intre care cu rachete, in cursul noptii dinspre Fasia Gaza in directia Israelului. Aceste noi ostilitati intervin intr-un climat de tensiune sporita de mai multe saptamani in interiorul si in jurul Fasiei Gaza, situata intre Israel, Egipt si Marea Mediterana. Diferiti actori internationali si-au exprimat ingrijorarea…