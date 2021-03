Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile de marți, al patrulea scrutin in mai puțin de 2 ani, s-au desfașurat pe fondul campaniei de vaccinare. A cantarit mult la vot organizarea impecabila a imunizarii. Dupa luni de restricții draconice, a inceput relaxarea.

- Israelul organizeaza marti alegeri generale pentru a patra oara în doi ani, premierul Benjamin Netanyahu sperând ca datorita succesului campaniei de vaccinare împotriva Covid-19 va reusi sa scoata tara din blocajul politic fara precedent si sa formeze o majoritate stabila, în…

- Peste 55% dintre israelienii peste 16 ani au fost complet vaccinați împotriva Covid-19 în cele 12 saptamâni de când prima doza a fost administrata premierului Benjamin Netanyahu în direct la televiziunea naționala. Israel are cea mai buna rata de imunizare din lume, de…

- Institutul National de Sanatate Publica a realizat o analiza privind evolutia epidemiei de coronavirus in Romania. Analiza arata o tendința de creștere a ratei de incidența la nivel național in ultimele doua saptamani. In majoritatea județelor si in Municipiul București se inregistreaza o rata de incidența…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat marti ca marea majoritate a sporurilor acordate in prezent bugetarilor vor fi desfiintate incepand cu anul viitor, transmite Agerpres. De data asta pensiile speciale vor fi ELIMINATE. NU s-a gasit nimic neconstituțional Vicepremierul a precizat, intr-o…

- O femeie de 55 de ani a anuntat, joi, Politia dupa ce a gasit 10.000 de euro pe jos, la intrarea intr-un centru comercial din municipiul Constanta, banii fiindu-i apoi returnati barbatului care ii pierduse, a informat Inspectoratul de Politie Judetean. Dupa ce a sesizat ca ii lipsesc banii din borseta,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri ca va numi un ministru musulman arabo-israelian, o premiera, daca partidul sau va câștiga la alegerile parlamentare din 23 martie, potrivit AFP."Sunt mândru ca Nail Zoabi, un educator de valoare care și-a dedicat ani de zile…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, vineri, ca in prezent sunt 149 de localitati din tara in scenariul rosu si 903 in scenariul galben, lista unitatilor administrativ-teritoriale cu incadrarea in scenarii fiind afisata pe site-ul ministerului. “Am afisat pe site-ul Ministerului…