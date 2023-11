Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Edward Iordanescu a trimis 28 de convocari preliminare jucatorilor care evolueaza in strainatate pentru ultimele doua meciuri din campania de calificare la Campionatul European – EURO 2024, programate luna viitoare.Romania va intalni Israelul pe 18 noiembrie (21:45), in Ungaria (Israelul…

- Mihai Stoichița (69 de ani), directorul Comisiei Tehnice din cadrul FRF, a vorbit despre șansele naționalei Romaniei de a se califica la Campionatul European din 2024, din Germania. In octombrie, Romania a remizat cu Belarus, la Budapesta, scor 0-0, și a invins Andorra la București, 4-0. Prima reprezentativa…

- Fostul fotbalist Florentin Petre (47 de ani) este convins ca Romania se va califica la EURO 2024. Romania a urcat pe primul loc in grupa I de calificare la Campionatul European din Germania și are o șansa mare de a ajunge la turneul final. Florentin Petre are incredere in „tricolori” și considera ca…

- Nationala Romaniei isi uneste puterile pentru urmatorul asalt catre Euro 2024. Romania – Kosovo e meciul care ne poate pastra pe locul 2, pozitie care duce automat la competitia suprema ce va avea loc la anul, in Germania. Partida este programata marti, de la ora 21.45 si va fi transmisa in direct pe…

- Naționala Romaniei continua campania de calificare la Campionatul European gazduit de Germania in 2024 dintr-o poziție extrem de favorabila. Neinvinsa dupa primele patru meciuri și cu o zestre de opt puncte, tricolorii gazduiesc cele doua meciuri programate in luna septembrie și, in mod normal, n-am…

- Naționala Romaniei continua campania de calificare la Campionatul European gazduit de Germania in 2024 dintr-o poziție extrem de favorabila. Neinvinsa dupa primele patru meciuri și cu o zestre de opt puncte, tricolorii gazduiesc cele doua meciuri programate in luna septembrie și, in mod normal, n-am…

- Naționala Romaniei continua in septembrie parcursul spre Campionatul European – Germania 2024 cu doua partide importante pe teren propriu.Romania va intalni Israel și Kosovo pe teren propriu, ambele partide urmand a avea loc la București, pe Arena Naționala.Sambata, 9 septembrie, ora 21.45: Romania…

- Naționala Romaniei joaca sambata, la Florența, impotriva Franței in ”optimi” la Campionatul European, o adversara care a crescut mult in ultimii ani și care face parte din eșalonul al doilea al voleiului mondial. Competiția nu este transmisa in Romania de nicio teelviziune Tinerele voleibaliste ale…