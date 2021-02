Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a negat vineri faptul ca presedintele american Joe Biden il umileste intentionat pe premierul Benjamin Netanyahu prin faptul ca politicianul israelian nu a fost inclus pana acum intr-o prima runda de apeluri telefonice ale presedintelui SUA cu lideri straini de la preluarea functiei pe…

- Biden a declarat ca decretul va permite administratiei sale ”sa ii sanctioneze imediat pe liderii militari care au facuts lovitura de stat, interesele lor comerciale, precum si pe membrii apropiati ai familiei”. Presedintele a spus ca Washingtonul va identifica in aceasta saptamana primul grup de persoane…

- Presedintele rus Vladimir Putin a trimis un proiect de lege care prevede o prelungire - cu cinci ani - a Acordului ruso-american New START privind limitarea armamentului nuclear, care urmeaza sa expire la 5 februarie, a anuntat Duma de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, relateaza AFP, conform…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat miercuri ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatiile cu Statele Unite, odata cu venirea lui Joe Biden la Casa Alba, in ianuarie, pe fondul unor tensiuni bilaterale accentuate, relateaza AFP. ''In ceea ce priveste problema schimbarii conducerii…

- Joe Biden a discutat cu secretarul general al ONU Antonio Guterres despre necesitatea unui ”parteneriat consolidat” in lupta impotriva pandemiei covid-19 si modificarilor climatice, a anuntat echipa de tranzitie a pretedintelui ales american, relateaza Reuters potrivit news.ro. Criza sanitara…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat, joi, ca nu va impune ''carantina nationala'', in pofida recrudescentei pandemiei de COVID-19 in ultimele saptamani, relateaza AFP, citata Agerpres.''Nicio circumstanta nu ar putea justifica in opinia mea o carantina nationala totala. Cred ca ar fi contraproductiv'',…

