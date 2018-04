Israel: Peste 200 de migranţi africani ilegali, eliberaţi din închisoare Peste 200 de migranti ilegali africani, detinuti intr-o inchisoare in sudul Israelului, vor fi eliberati duminica, in urma unei hotarari a Curtii Supreme, au anuntat serviciile de imigrare israeliene, citate de AFP. Autoritatile israeliene au transferat in februarie la inchisoarea Saharonim migranti din Eritreea, detinuti pana atunci la centrul din Holot, situat nu departe de inchisoare, si care au refuzat sa paraseasca Israelul. "Intrucat negocierile intre statul Israel si o tara terta (pentru a primi migrantii) sunt inca in curs de desfasurare si in conformitate cu o hotarare (recenta) a Curtii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

