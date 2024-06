Sancțiuni grave pentru proprietarii care nu semnalează consumul de droguri în locuințe. Noua lege Proprietarii, chiriașii și administratorii de apartamente trebuie sa respecte noi reguli stricte. Conform legii intrate in vigoare la inceputul lunii, aceștia risca pedepse grave, inclusiv pana la cinci ani de inchisoare. Aceștia pot fi condamnați pana la cinci ani de inchisoare daca afla despre consumul de droguri in locuințele lor și nu informeaza Poliția. Noua […] The post Sancțiuni grave pentru proprietarii care nu semnaleaza consumul de droguri in locuințe. Noua lege appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

