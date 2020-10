Stiri pe aceeasi tema

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a anuntat luni ridicarea restrictiilor dispuse la Auckland pentru a combate al doilea val epidemiologic, afirmand ca tara sa "a invins din nou virusul", relateaza AFP, potrivit Agerpres.Primul val de coronavirus a fost foarte probabil complet pus sub control…

- Politia a arestat peste 30 de persoane la Tel Aviv in legatura cu protestele impotriva premierului Benjamin Netanyahu, in pofida restrictiilor contestate la dreptul de a demonstra, relateaza dpa. Potrivit organizatorilor, circa 100.000 de persoane au protestat pe strazi si in intersectii in intreaga…

- Orașul australian Melbourne amana relaxarea restricțiilor cu inca doua saptamani, din cauza numarului inca ridicat de noi cazuri Covid-19, conform BBC.Premierul statului Victoria, Daniel Andrews, a declarat ca restricțiile vor fi in vigoare pana pe 28 septembrie. O relaxare treptata…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a indemnat luni statele lumii sa mentina restrictiile antiepidemice, directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus avertizand ca o deschidere fara un control asupra noului coronavirus este o ”reteta a dezastrului”, relateaza Reuters, citat

- Aproximativ 1000 de persoane au protestat sambata in centrul orasului german Hamburg impotriva purtarii obligatorii a mastii ca masura de prevenire a raspandirii virusului COVID-19, scrie ndr.de, citat de b1.ro.

- ​Veniturile DIGI în România au fost 187,8 milioane euro în trimestrul încheiat la 30 iunie 2020, în creștere usoara cu 0,6% fața de trimestrul similar din anul anterior. În România, s-a constatat în continuare o creștere a utilizarii serviciilor de date…

- Politia a arestat 71 de persoane, inclusiv un britanic si un tunisian, dupa violentele izbucnite vineri seara la o manifestatie desfașurata în capitala Serbiei, Belgrad, împotriva modului în care guvernul sârb a gestionat pandemia de Covid-19, a anuntat sâmbata politia,…